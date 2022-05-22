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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في حوار لـ صدى البلد.. إسلام عنان: جدري القرود موجود من عشرات السنين وأقل انتشارا من كورونا .. الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة للمرض.. ووزارة الصحة جاهزة لأي إصابات محتملة

الدكتور حسام عنان،
الدكتور حسام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة

إسلام عنان لـ صدى البلد:

  • جدري القردة مختلف عن السلالة القديمة التي انتهت من العالم 1980
  •  جدري القردة في كل موجاته أقل انتشارا من فيروس كورونا
  • كلاب البيت والشارع في مصر غير ناقلة للمرض
  • جدري القرود موجود منذ عشرات السنين .. وإصاباته ووفياته قليلة
  • الاتصال الجنسي أحد طرق عدوى جدري القرود
  • الأطفال وكبار السن أكثر الفئات المعرضة لعدوى جدري القرود
  • وزارة الصحة قوية في الطب الوقائي.. وعلى أتم استعداد لأي إصابات محتملة

 

أعلن الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات  الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن وزارة الصحة قوية في الطب الوقائي والوبائي، ولو وجد حالات جدري القرود هيتم اكتشافها بسرعة وهيتم التعامل معها.

وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تقريباً غير المتخصصين كان لا يعرف بموجة المرض سنة ٢٠٠٣، علي عكس  كورونا التي حازت على تسليط ضوء أكثر على علم انتشار الأوبئة الدوائي والطب الوقائي.

وتمنى عنان، أن ينعكس ذلك على زيادة تمويل البحث العلمي والحد من أسباب انتشار الفيروسات من الحيوانات البرية للإنسان مثل منع التعامل والاتجار بالحيوانات البرية.

 

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الي نص الحوار:-

هل جدري القردة هو نفس الجدري القديم المؤدي إلى الوفاة؟

 لا، الجدري (smallpox) انتهى من العالم ١٩٨٠ والجيل القديم هو الذي يتذكره من مكان التطعيم،  وحالياً  لا نعطي  التطعيم للجدري، لذلك معرضين أكثر للإصابة بفيروسات شبيهة للجدري زي جدري القردة (monkeypox).

هل تطعيم الجدري يتناسب مع جدري القرود؟

 نعم، وفعال بنسبة ٨٥٪؜ وفي ٢٠١٩ أمريكا وافقت على أول لقاح متخصص في الـ monkeypox واسمه Jynneos.

لماذا لا ننتج اللقاح؟

بسبب قلة انتشار جدري القردة  ووفياته أقل من ١٪؜ ويتعالج بمضاد للفيروسات وفي خلال ٤ أسابيع وآخرها ٦ أسابيع يشفي المريض، ولكن هو موجود بكميات قليلة.

هل يشبه في الانتشار فيروس  كورونا؟

لا معامل انتشاره (Ro) أقل من (١) وده معناه محتاج أكثر من مصاب عشان يصيب شخص سليم إحصائياً، ولو فاكرين كورونا كان معامل الانتشار Ro (٢-٣) يعني المصاب بيعدي ٢ او ٣ فالمنحنى بيزيد لكن جدري القردة في كل موجاته الإصابات تراجعت بسرعة.

جدري القرود

 

هل تتوقع أن يكون جدري القردة جائحة مثل كورونا؟

طبعاً لا توجد إجابة قاطعة ١٠٠٪؜ بس طبيعة ونمط هذا الفيروس صعبة جداً في الانتقال ما بين البشر واحتمال تحوره ضعيفة للغاية، لذلك فرضية انه يبقى جائحة عالمية صعبة.

هل الإصابة تأتي من القرود؟

لا… سمي بذلك بسبب التعرف على الفيروس في الدنمارك ضمن مجموعة قرود المعمل، ولكن هو موجود في القوارض والسنجاب وممكن يعدي بعض فصائل الكلاب كما حصل في عام ٢٠٠٣ بشحنة كلاب برية قادمة من إفريقيا لأمريكا، وعدت ٧٠ شخص بسبب اختلاط الكلاب بالإنسان، وهناك ملحوظة بأن مهمة كلاب البيت والشارع في مصر مش ناقل للمرض، وذلك لعدم القلق من الكلاب.

هل موطن المرض الأصلي افريقيا؟

 ده صحيح… أول مرة أصيب به البشر كان في الكونغو (زائير وقتها) سنة ١٩٧٠، ويذكر أن أول مصاب في الموجة الحالية كان قادما من نيجيريا.

هل جدري القردة فيروس جديد وذلك أول موجة؟

الفيروس منذ عشرات السنين  وكانت توجد موجة في ٢٠٠٣ أمريكا و٢٠٠٩ في السودان، ولكن بيتم السيطرة عليها بعدد إصابات قليلة ووفيات نادرة، لو فيه موارد وآليات صحة جيدة في البلد المصابة.

 

الصحة تعلن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا

الوضع في مصر آمن.. الصحة:الطفح الجلدي وارتفاع الحرارة أبرز أعراض جدري القرود

لا وجود لها.. الصحة تعلن اجراءات للوقاية من جدري القرود

الصحة : جدري القرود لا ينتشر بسهولة وليس مشابهًا لـ فيروس كورونا

كيف تحدث العدوى ؟

عن طريق عضة من الحيوان المصاب أو خدش لإنسان أو يحصل انتقال لعاب أو سوائل الحيوان مع الإنسان، وبعد ذلك المريض بيفضل في فترة حضانة الفيروس ٥ أيام تقريباً (ونادراً لحد ٢٠ يوم) وانتقال العدوى من شخص لشخص صعبة للغاية عن طريق رزاز كبير الحجم من الجهاز التنفسي للمريض لشخص سليم بس محتاجة حمل فيروسي عالي ووقت تعامل طويل عشان العدوى تحصل ولكن العدوى تحدث من الصديد اللي موجود في الطفح الجلدي الموجود على جسم المريض، وبينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعشان كده بتقول ان معامل انتشاره بين البشر قليل.

ما هي أعراض جدري القرود؟

 بعد فترة حضانة الفيروس بتبدأ بارتفاع في درجة الحرارة ووهن في العضلات وصداع وأوقات تورم في الغدد الليمفاوية وبعد كده ظهور الحويصلات والبثرات المليئة بالصديد (الطفح الجلدي) المميز للجدري (pox) على الوجه والإيدي والرجلين، وتختفي بعد ٣ أسابيع تقريباً،  لو تواجدت العناية والمريض لايوجد مشاكل معينة تمنع الشفاء ممكن معدلات الوفاة تبقى اقل من ١٪؜ ولو لأ ممكن توصل ١٠٪؜.

فيه فئات معرضة للإصابة الشديدة أكثر من غيرهم؟

 الاطفال وضعيفي المناعة وكبار السن فوق ٧٠ والذين لا يقدرون على تناول الأدوية المضادة للفيروسات.

كيف يتم اكتشافه وتشخيصه؟

تشخيص مبدئي إكلينيكي بالاعراض، و بعد ذلك لزم معمل لعمل PCR او antigen test وبعض الكواشف الاخرى لعزل الفيروس لو احتاجنا لذلك.

 كيف يمكن الوقاية من جدري القرود؟

دائما النظافة هي الحل الأول مثل غسل الأيدي وطبعاً عدم التعامل مع الحيوانات البرية على الاطلاق والعزل والبعد عن المصابين وعدم التعامل معهم مباشرة لو ظهر عليهم اعراض ولو ظهر اعراض على حيوانات بيتم عزلها وعزل المخالطين.

طرق علاج جدري القرود؟

مضادات للفيروسات وهي غير متخصصة في جدري القردة ولكنها فعالة، وطبعاً مع علاج الأعراض.

عالمياً ماذا يحدث حتى لا نسمع  عن فيروسات من الحيوانات البرية بتقفز إلى الإنسان؟

على المستوى العالمي ذلك وقت منع تداول والاتجار والتعامل مع الحيوانات البرية كفاية ما حدث مع كورونا.

 هل الكمامة فعالة للوقاية من جدري القرود؟

 طبعاً في التعامل مع المرضى لازم الكمامة بما أنه بينتقل عن طريق سوائل الجهاز التنفسي.

هل هيدخل جدري القردة مصر؟

 لا يوجد إجابة مؤكده لذلك، كل شيء ممكن ووزارة الصحة قوية في الطب الوقائي والوبائي ولو فيه حالات هيتم اكتشافها بسرعة وهيتم التعامل معها.

استاذ اقتصاديات  الصحة وعلم انتشار الأوبئه
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