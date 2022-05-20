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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا وجود لها.. الصحة تعلن اجراءات للوقاية من جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من الإصابة بفيروس جدري القرود في أماكن ظهور حالات مصابة ودول توطن المرض.

وأوضح المتحدث الرسمي، ان طرق الوقاية تبدأ من تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس(بما في ذلك الحيوانات المريضة أو التي تم العثور عليها ميتة في المناطق التي يحدث فيها جدري القرود وتجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوانا مريضا.

بالاضافة الى عزل المرضى المصابين بالفيروس عن الآخرين المعرضين لخطر الإصابة.

وأكد عبدالغفار، علي ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول،واستخدم أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات عند رعاية المرضى.

بالاضافة الى اهمية اتخاذ إجراءات الحجر البيطري للحيوانات المصابة.

واكد المتحدث الرسمي، أن وزارة الصحة والسكان تؤكد علي أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى، وأنه لا يوجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود.


 


 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأولبشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg


 

فيروس كورونا المستجد الوضع الوبائي جدري القرود فيروس جدري القرود الدكتور حسام عبد الغفار

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