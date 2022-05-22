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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي عن رحيل سمير صبري : الخبر نزل عليا كالصاعقة

صدى البلد

نعت الفنانة هالة صدقي  ، الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب.


ونشرت هاله صدقي  صورة تجمعها بالراحل   سمير صبري عبر حسابها على انستجرام وكتبت: للاسف خبر وفاه العزيز الغالي نزل علي كالصاعقه ، كان نعم الصديق الوفي المخلص لكل اصدقائه ، قلبي مش عارفه يفرح الله يرحمه.

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وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اول امس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الفنان أحمد السقا والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان إيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى وأشرف زكى والفنانة درة وليلى علوى وإلهام شاهين وميرفت أمين ونادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، والإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم، ودينا وأسامة الشيخ ، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وابنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووفاء عامر.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام  آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

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