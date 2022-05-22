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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مادلين طبر تشكر الرئيس السيسي لتقديم المساعدة الطبية لـ سمير صبري.. فيديو

سمير صبري
سمير صبري

نعت الفنانة مادلين طبر الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية يوم الجمعة، قائلة "بعزي الوسط الفني والوطن العربي أجمع في وفاة سمير صبري".

واضافت "طبر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن فقدان الراحل سمير صبري خسارة كبيرة جدا للوسط الفني بأكمله.

وتابعت مادلين طبر أن أخر زيارة لها للراحل سمير صبري كانت في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي وكان بصحة جيدة يجلس على كرسي متحرك في البلكونة وجلست تتحدث معه كثيرا في أشياء حدثت بالماضي.

وتقدمت الفنانة مادلين طبر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتعاونه في علاج الفنان الراحل سمير صبري ونقله لمستشفي القوات المسلحة وتقديم كافة أوجه الخدمات الطبية له على أتم وجه.

القوات المسلحة مادلين طبر مستشفى القوات المسلحة للرئيس السيسي الراحل سمير صبري

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