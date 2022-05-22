الصحة العالمية: نتوقع المزيد من حالات جدري القرود..والمرض ينتشر عبر اتصال جسدي وثيق

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع تحديد المزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القرود مع توسيع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه حتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة مشتبه بها من جدري القرود من 12 دولة عضوا غير موبوءة بالفيروس، مؤكدة أنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان حول كيفية التخفيف من انتشار جدري القرود.

وتابعت أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث بين الأشخاص الذين هم على اتصال جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها الأعراض".

وجدري القرود هو مرض معد عادة ما يكون خفيفا، وهو متوطن في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا. ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبية من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة.

وقال ديفيد هيمان المسؤول في منظمة الصحة العالمية المتخصص في الأمراض المعدية لوكالة "رويترز":"ما يبدو أنه يحدث الآن هو أنه دخل إلى السكان كشكل جنسي وكشكل تناسلي وينتشر كما هو الحال مع الأمراض المنقولة جنسيا مما زاد من انتقاله في جميع أنحاء العالم".

وأوضح هيمان أن لجنة دولية من الخبراء اجتمعت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنظر في ما يحتاج إلى دراسة حول تفشي المرض وإبلاغه للجمهور، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي انتشار بدون أعراض، والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والطرق المختلفة لانتقال العدوى".

وقال إن الاجتماع عقد "بسبب إلحاح الوضع". واللجنة ليست المجموعة التي تقترح إعلان حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وهو أعلى شكل من أشكال التأهب في منظمة الصحة العالمية، والذي ينطبق على جائحة كورونا.