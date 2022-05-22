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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بـ جدري القرود

صدى البلد

أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، أمس السبت، رصد أول إصابة محتملة بجدري القرود في البلاد لدى سائح إنجليزي.

وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة بعد الاشتباه في إصابته بجدري القرود.

وأضافت أن التحاليل المخبرية ستوضح، الاثنين، ما إذا كان الأمر متعلقاً بجدري القرود.

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وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بجدري القرود بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

ويعد جدري القرود مرضاً نادراً متوطناً في غرب إفريقيا، وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن معظم الإصابات الجديدة بجدري القرود في الدول الغربية رصدت لدى رجال مثليين، مشيرة إلى أنها تسعى إلى دراسة ذلك.

اليونان جدري القرود هيئة الصحة العامة في اليونان بريطانيا غرب أفريقيا

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