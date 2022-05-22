الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لتساقط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن انخفاض درجات الحرارة اليوم عن الأمس يتراوح ما بين الدرجة والدرجتين على القاهرة الكبرة ؛ ويكون سببها تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا ، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الأجواء تكون حارة اليوم على محافظات جنوب البلاد ، وربيعية معتدلة على القاهرة الكبرى ، والسواحل الشمالية ، لافتة إلى أن الأجواء في الليل مائلة للبرودة على معظم أنحاء البلاد " .

وتابعت " غانم " ، أن هناك نشاط للرياح اليوم على أنحاء البلاد ، وتتراوح سرعات الرياح ما بين 35 و 50 كيلو مترا في الساعة ؛ وهو ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

ونوهت " غانم " ن أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية في مدن السواحل الشمالية الغربية .

