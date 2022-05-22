عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. تحويل 3.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

تحويل 3.1 مليون جنيه
تحويل 3.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

 أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 80 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 100عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 


وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  174 ألفاً و 455 دولاراً ،أى ما يعادل  3 ملايين و195 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.


وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .


وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.


وفيما يلي الأسماء المستحقة:
 

482c60ab-829a-4934-bcbc-83caf3b8ffff
482c60ab-829a-4934-bcbc-83caf3b8ffff
6894884f-cfa0-4e70-96e5-76da860c13c2
6894884f-cfa0-4e70-96e5-76da860c13c2
e69adaa4-0490-4114-8a8e-777219f9ec43
e69adaa4-0490-4114-8a8e-777219f9ec43
fdeef119-6c27-41c7-ace9-5e4320586ea6
fdeef119-6c27-41c7-ace9-5e4320586ea6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة .. غدا

ترشيحاتنا

بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.1 مليون جنيه مستحقات عمالة غادرت الأردن

نبحث في اللقاحات والعلاجات.. بايدن يحذر من جدري القرود: مصدر قلق

بعد فنلندا.. روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلي ليتوانيا

حملوا لواء الدفاع عن الأمة ومثل رحيلهم صدمة|شيرين أبو عاقلة ومظفر النواب

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لاستكمال سئلة اللغة الثانية بالتابلت

غاب في المرض والوداع.. هل يحضر نجل سمير صبري الوحيد عزاء والده؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة صدمت الأطباء.. إزالة أكثر من 200 حصوة من كلى مريض

اكتشاف تاريخي.. ضرس طفل عمره 130 ألف سنة |شاهد

بثروة تخطت 16 مليارا .. أغنى زوجين في المملكة المتحدة

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ