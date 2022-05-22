4 أيام للتحقيقات.. حبس مستريح سوهاج الجديد لاستيلائه على 2 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في منتصف العقد الخامس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائه من 6 مواطنين، على 2 مليون جنيه، بزعم توظيفهم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المالية، وذلك بمركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (محمد ا م ن- 27 سنة- حاصل على الثانوية الأزهرية- ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج)، و5 أشخاص أخرين محددين، ويقيمون دائرة المحافظة.

مفاده تضررهم من المدعو (عارف ا م ع- 46 سنة- حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم دائرة مركز أخميم)؛ لنصبه عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.