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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة والميراث تشعل 3 مشاجرات وإصابة 7 أشخاص في سوهاج

صدى البلد

أصيب 7 أشخاص، بجروح قطعية بالرقبة، وأخرى طعنية، وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب ثلاثة مشاجرات متفرقة، في ثلاثة مناطق مختلفة بمراكز محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ثلاثة اخطارات من مركزي طما وأخميم وقسم شرطة سوهاج، مفاهم إصابة 7 أشخاص بثلاثة مشاجرات، وجاءت المحاضر كالأتي:

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الواقعة الاولى:
أصيب (نجاح ب ع- 56 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز طما)، بجرح قطعي بالرقبة وأشتباه قطع بالأوردة الدموية بالرقبة وجرح قطعي شبه نافذ بالصدر، وتم تحويله من المستشفى المركزي إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤاله اتهم المدعو (مصطفى س خ- 18 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهم وتبين إصابته بسحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم 
وإتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها لذات السبب وأضاف بأنه قام بالتخلص من الأداة ألمستخدمه "سكين" بأحد المصارف بذات الناحية.

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الواقعة الثانية:
وجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز أخميم وتبين أنها بين كل من:طرف أول، أحمد ع ع ع - 55 سنة- مزارع- مصاباً بجرح طعني بالبطن، وحافظ خ ع- 60 سنة- مزارع- مصاباً اشتباه نزيف بالمخ"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وطرف ثانٍ كل من:"الحسن ع م ع- 22 سنة- طالب- مصاباً جرح قطعي بالجبهه، شقيقه رائد ع م ع - 31 سنة- عامل- مصاباً كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.

الواقعة الثالثة:
تبلغ لقسم ثانٍ سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو "مصطفى ا ا-  25 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز ساقلته- مصاباً جرح طعني نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلي".

وبسؤاله اتهم المدعو (صبري ا ج - 18سنة- سائق توك توك- ويقيم دائرة مركز أخميم)، بالتعدي عليه بالضرب وأحدث إصابته؛ بسبب أولوية المرور بالطريق دائرة القسم.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة مطواة وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج جروح الرقبة مشاجرات سكين

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