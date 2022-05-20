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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الهزار القاتل.. طالب يغرس سكين في صدر صديقه بـ بولاق الدكرور

صدى البلد

تسببت وصلة هزار عنيفة بين طالب وصديقه إلى إصابة أحدهما بطعنة كادت أن تودي بحياته عقب غرس الاخر سكين في صدره، وتمكنت مباحث بولاق الدكرور من القاء القبض عليه. 

 

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من سائق، 40 سنة، ومقيم ببولاق الدكرور، بإصابة نجله، طالب 15 سنة، بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليمنى، وقدم تقريرًا طبيًا من مستشفى قصر العيني بحالة نجله.

 

واتهم والد الطالب المصاب صديق نجله، 15 سنة، بإحداث إصابته وألقي القبض على المتهم بمعرفة المقدم محمد طبلية رئيس المباحث، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة إثر مزاحهما الزائد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.

وصلة هزار طالب صديقه بولاق الدكرور

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