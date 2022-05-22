بلقاء الأهلي وإنبي .. حالة طرد رقم 34 في الدوري الممتاز

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الأهلي على نظيره فريق إنبي بفوز 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدفي النادي الأهلي في +90 عن طريق لاعبه التونسي علي معلول، وتحقيق ريمونتادا بعدما كان متأخرا بهدف أمام إنبي.

وتعتبر حالة الطرد التي منحها محمد الصباحي حكم مباراة الأهلي وانبي للاعب الفريق البترولي ابراهيم يحي ال 34 فى الدورى الممتاز خلال الموسم الحالي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 37 ويحتل المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد إنبي عند النقطة 24 ويستمر في المركز التاسع.

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز على النحو التالي:

1- الزمالك (41 نقطة) له مباراة مؤجلة

2- بيراميدز (39 نقطة) له مباراتين مؤجلتين

3- الأهلي (37 نقطة) له 4 مباريات مؤجلة

4- سموحة (34 نقطة)

5- فيوتشر (31 نقطة) له مباراتين مؤجلتين

6- طلائع الجيش (29 نقطة)

7- فاركو (27 نقطة) له مباراة مؤجلة

8- البنك الأهلي (25 نقطة) له مباراتين مؤجلتين

9- إنبي (24 نقطة) له مباراة مؤجلة

10- غزل المحلة (24 نقطة) له مباراة مؤجلة

11 - سيراميكا كليوباترا (21 نقطة) له مباراة مؤجلة

12- المصري البورسعيدي (20 نقطة) له مباراتين مؤجلتين

13- الاتحاد السكندري (19 نقطة) له مباراة مؤجلة

14- المقاولون العرب (18 نقطة)

15- الجونة (17 نقطة) (-8 أهداف) له مباراتين مؤجلتين

16- الإسماعيلي (17 نقطة) (-8 أهداف) له مباراتين مؤجلتين

17- مصر للمقاصة (13 نقطة) له مباراة مؤجلة

18- إيسترن كومباني (12 نقطة) له مباراة مؤجلة.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في ناس قالوا إن الخطوط غلط، يعني كمان دخلوا في ذمم وضماير الناس، الكرة أقرب لخط مرمى نادي إنبي ولذلك اتعمل الخط من نهاية الكرة وبالتالي الكرة كانت سابقة حسام حسن، إنبي مخسرش بفعل فاعل، مش لازم نحط شماعة التحكيم عشان نداري على عيوبنا، وبعترف إن عندنا أخطاء وبنحاول نصلحها، الهدف صحيح بنسبة 100%" .

أضاف: "المسؤول الأول عن تقنية الفيديو في العالم، أكد لي أن تقنية الفيديو لا تدخل في صحة تنفيذ الركلات الحرة، ولكنه أكد أن مازال للحكم حق في الاستعانة بتقنية الفيديو لاتخاذ القرار الصحيح في النهاية لضمان العدالة".

وختم حديثه قائلا: "البعض اتريق على تصريحات الاحتواء الخاصة بمحمد عادل الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وهي من أفضل المباريات تحكيميا على مر العصور، ولكن هناك محاضرة تحكيمية تُسمى الاحتواء ندرسها وهذا ردي على الساخرين مني أو من حديث محمد عادل".