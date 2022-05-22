روبوتات ذكية للإفتاء في المصليات النسائية بالحرمين الشريفين

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية بشئون الحرمين، عن توفير كوادر نسائية على مستوى تعليمي وعملي عال، للقيام بمهام التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، وتقديم الخدمات التوجيهية النسائية وفق العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي توفرها الرئاسة بهدف الرقي بالخدمات النسائية المقدمة في الحرمين الشريفين.



ووفرت الرئاسة الروبوت الذكي للإفتاء في المصليات النسائية، حيثُ يعمل الروبوت على توضيح كيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلات وفق الفتاوى المعتمدة لقاصدات المسجد الحرام، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية.



وتهدف الوكالة من خلال إدارة التوجيه والإرشاد النسائي إلى تعليم قاصدات المسجد الحرام العديد من التعاليم الإسلامية والتوجيه الديني والتأكد من نقل الفتاوى المعتمدة من هيئة كبار العلماء، وتصحيح بعض المفاهيم التي قد تُشكِل على قاصدات المسجد الحرام، وذلك بعدة أمور منها: تقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، وتدعيم منظومة خدمات الإرشاد المكاني داخل الحرم المكي وخارجه، ونشر الباركودات الخاصة بمطبوعات الرئاسة، وكذلك الباركود الخاص بالمصحف الإلكتروني.

افتتاح ملتقى "يقين النسائي" الدعوي للأمن الفكري

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس السبت، ملتقى "يقين النسائي" الدعوي الذي نظمته وكالة الدعوة والإرشاد، ممثلة بقسم الدعوة النسائي، في قاعة الفريدة بمدينة الرياض بحضور أكثر من 500 مشاركة من الداعيات والأكاديميات والطالبات في الجامعات السعودية ومنسوبات الجمعيات الدعوية والخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمواطنات والمقيمات.

وألقى الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ــ خلال الافتتاح ــ كلمة ــ عبر الاتصال المرئي ــ في الحفل الافتتاحي لملتقى أكد خلالها على ايمان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدور المرأة ‏ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنوهاً بما خلدته المرأة عبر التاريخ من إنجازات ناصعة منذو بزوغ فجر الإسلام الى هذا اليوم.

ونوه ال الشيخ بما تقدمه القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان - حفظهم الله - من عناية فائقة بالمرأة لأجل تعليمها و تحصينها وإتاحة المجال لها في المشاركة في بناء وطنها المملكة العربية السعودية ،مؤكداً أن وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد تبذل كل جهدها لتعزيز هذا الدور لتحقيق رؤية قادة هذه البلاد،

وقال معاليه أن هذا الملتقى يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تقيمها الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة ‏وقسم الدعوة النسائي تحديدا لتعزيز وسطية الإسلام وسماحته ونشر التوحيد والسنة وتحصين المجتمع من البدع والانحلال والتيارات الهدامة والجماعات ‏الضالة التي تحاول وتسعى دائماً في أن تنخر في أمن المجتمع للتأثير على تعاون وترابط أبناءه مع ولاة أمره والتفافهم حول قيادتهم، مبيناً معاليه أن الوزارة تسير بتوجيهات ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله حينما قال ( لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلال ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه ‏، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على ‏التطرف وسيلة لنشر الانحلال )

وشدد على الدور المهم والمهمة العظيمة والمؤثرة للمرأة السعودية في حماية المجتمع من كل انواع التطرف ‏مبيناً انها هي الأم والبنت والزوجة والمعلمة وهي الخط الأول في الدفاع عن الأسرة وحماية المجتمع.

وأشار إلى أن تنظيم هذا الملتقى وغيره من الملتقيات والمبادرات بهدف تهيئة المرأة لتكون فاعلة ومؤثرة ‏بإذن الله سبحانه وتعالى ومشاركة في الدفاع عن وطنها ، منوهاً بما شاهده واطلع عليه في هذا الملتقى ‏من برامج هادفه وجهود مباركة وترتيب وتنظيم مشرف متطلعاً معاليه لمزيداً من الملتقيات ‏والمبادرات التي تُسهم في رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع كافة لبيان خطورة كل ما يهدد العقيدة الإسلامية السمحة ويهدد أمن الوطن الغالي ‏واستقراره .

وفي ختام كلمته قدم ‏وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال الشيخ شكره لله اولاً ثم للقائمين والقائمات على هذا الملتقى سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان والبركة والرخاء على هذا الوطن وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على كل ما يقدمونه من اعمال جليلة لخدمة ابناء وبنات الوطن وتقدمهم ورفعتهم.

من جانبها قدمت رئيسة قسم الدعوة النسائي بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذة عبير العتيبي في تصريح لها الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على رعايته ودعمه لإعمال الملتقى وإنجاح فعالياته

كما أوضحت أن رسالة الملتقى هي تعزيز الوسطية والاعتدال وترسيخ مفهوم الأمن الفكري للأخوات والطالبات في الجامعات والمدارس وبيان أهميته من أجل إنشاء جيل واعي ومدرك محب لدينة وقيادته ووطنه ومدافعاً عنهما.

وشهد الملتقى محاضرات وندوات شاركت في تقديمها عدد من الداعيات والمختصات في مجال الأمن الفكري تناول موضوعات هامة منها التعريف بالخوارج وبيان صفاتهم والتحذير منهم، وتأصيل مفهوم الجماعة والإمامة، وموقف الجماعات الضالة ومنهم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتساهلهم في الدماء المعصومة واستغلالهم للمرأة في تنفيذ الأجندات الإرهابية، وفضح أساليب جماعة الإخوان والسرورية في استهداف النساء، وتوضيح الدور للمرأة في تحصين المجتمع من الفكر المنحرف، . كما أقيم على هامشه معرضاً ومسابقة ثقافية وتم توزيع جوائز قيمة للفائزات بالمسابقة.