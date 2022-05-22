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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعقاد لجنة اختيار أمين عام جامعة المنوفية

لجنة بجامعة المنوفية
لجنة بجامعة المنوفية

انعقدت اليوم، اللجنة العليا برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، المنوط بها إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل منصب أمين عام جامعة المنوفية.

وتشكلت اللجنة من الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن الخارج الدكتور محمد صلاح الدين السيد عميد كلية الحاسبات السابق جامعة بنها، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها، الدكتور عمار فتحى موسى وكيل كلية التجارة جامعة مدينة السادات.

وتقدم لشغل منصب أمين عام الجامعة، سمير سعيد سلطان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس محكمة النقض، المحاسب جلال محمود عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والقائم بعمل أمين عام الجامعة.

جامعة المنوفية المقابلات الشخصية رئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك أخبار الجامعات

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