عقب لقاء الوزير وسفير أيرلندا.. الطيران تعلن زيادة عدد الرحلات إلى دبلن

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة اليوم السفير شون أوريجان سفير دولة أيرلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز وتنشيط التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف أنشطة النقل الجوى.

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والمستشار أسامة شلبي المستشار القانونى لوزير الطيران ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران .

ورحب وزير الطيران المدني، فى بداية اللقاء، بالسفير الأيرلندى مؤكداً على التعاون المتميز بين مصر وأيرلندا في العديد من المجالات.

وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدنى ودولة أيرلندا فى مختلف أنشطة النقل الجوى بما يحقق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

واستعرض الجانبان أهم التطورات المتعلقة بتشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن إعتبارا من ٢ يونيو القادم بمعدل 4 رحلات أسبوعيًّا، فى إطار استراتيجية الشركة الوطنية مصر للطيران للتوسع في شبكتها الجوية فى شمال غرب أوروبا.

من جانبه أعرب السفير شون أوريجان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مشيدا بالجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى لتطوير منظومة النقل الجوى المصرى والتسهيلات الكبيرة التى تقدمها لتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر