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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب تسوس الأسنان.. اضرار اللحوم المشوية

الأسنان
الأسنان

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

معلومات جديدة عن أسباب التسوس وطرق الوقاية منها

نصح دكتور أليكس جورج، من أشهر أطباء المملكة المتحدة ودرس تخصصات عديدة، أن تنظيف الأسنان بعد تناول وجبة الفطور من العادات الخاطئة التى تزيد فرص حدوث تسوس الأسنان.

طبيب يحذر من شواء اللحوم: قد يسبب السرطان

تعتبر طريقة تحضير الطعام مهمة، خاصة الشواء، حيث يمكن أن تسبب اللحوم التي تم تفحمها على نار مكشوفة، سرطان المعدة والبنكرياس والقولون. 

الهدايا المناسبة لمواليد برج الجوزاء في أعياد ميلادهم

يحتفل مواليد برج الجوزاء من اليوم وحتى 23 يونيو بأعياد ميلادهم، وهم أصحاب الشخصية المتعددة والمزاج المتقلب.

ألم حارق بالساقين والقدمين .. علامات تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

إذا تُركت مستويات الكوليسترول المرتفعة دون رادع، فقد تؤدي إلى نقص تروية الأطراف السفلية، وهو انخفاض حاد في تدفق الدم إلى الساقين، ومع ذلك فإن هذه الحالة تسبقها دائمًا إشارات إنذار من الجسم

الاسنان لبن تنظيف الاسنان السرطان تدفق الدم سرطان القولون اللحوم تسوس الأسنان الكوليسترول

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