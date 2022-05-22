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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على أنواع السرطان وعلاجه

السرطان
السرطان

السرطان مرض يفزع من ذكره الكثير، لذلك كشف موقع هيلثي ان أنواع السرطان وطرق علاجه. 

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 أنواع السرطان :

 

سرطان الكبد .
سرطان الثدي .
مرض سرطان القضيب .
سرطان الرحم .
سرطان المعدة .
مرض سرطان المبيض .
سرطان البنكرياس .
سرطان القولون .
مرض سرطان الغدد الليمفاوية .
سرطان الكلى .
سرطان البروستاتا .
مرض سرطان الجلد .
سرطان المهبل .
سرطان الخصية .
مرض سرطان فتحة الشرج .
سرطان الرئة .
مرض سرطان الغدة الدرقية .
سرطان الدم .
سرطان المريء .
سرطانات الرأس والرقبة .
سرطان الغدة الكظرية .
سرطان المخ .
مرض سرطان الغدة النخامية .
سرطان العظام .
سرطان المثانة البولية .
مرض سرطان القنوات المرارية .
سرطان عنق الرحم .
 

طرق علاج السرطان:

 سنتعرف الآن على طرق علاج السرطان :

لعلاج السرطان يوجد ثلاثة طرق لا رابع لها، وفيما يلي سنعرفكم على طرق علاج السرطان ونقدم لكم معلومات عن كل منها :

العلاج الكيماوي:
يلجأ الأطباء إلى استخدام العلاج الكيماوي لمرض السرطان في الحالات التي يكون الورم السرطاني منتشرًا في الجسم.
لأن المادة الكيماوية التي يتم حقنها في الدم في العلاج الكيماوي للسرطان تسير في كل الجسم وتقوم بمهاجمة الخلايا السرطانية.
العلاج الإشعاعي:
يتم اللجوء إلى العلاج الإشعاعي لعلاج مرض السرطان في الحالات التي يكون السرطان فيها ما زال متركزًا في المنطقة أو العضو التي نشأ فيها أو فيه .
حيث يتم في العلاج الإشعاعي توجيه الأشعة التي من شأنها أن تقضي على الخلايا السرطانية إلى المنطقة التي يوجد بها السرطان في الحالات التي يكون السرطان فيها ما زال مقتصرًا على مكان واحد .
على سبيل المثال لا الحصر: عندما يصاب الشخص بسرطان الرئة وتم تشخيص السرطان قبل انتشاره إلى بقية الجسم ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى العلاج الإشعاعي.
العلاج بالحبوب الهرمونية:
تقتصر هذه الطريقة على الحالات التي تكون فيها الخلايا السرطانية لها مستقبلات هرمونية.
لا بد وأن انتابك التساؤل الآن ” ما هي أنواع السرطان التي تكون الخلايا السرطانية فيها لها مستقبلات هرمونية.
وللإجابة على هذا التساؤل نقول : إن مسألة وجود المستقبلات الهرمونية في الخلايا السرطانية تختلف من حالة لأخرى ولا يمكن الكشف عنها إلا بالتشريح المرضي.
على سبيل المثال لا الحصر : قد يكون شخص ما مصاب بسرطان البنكرياس والخلايا السرطانية لديه لها مستقبلات هرمونية بينما شخص آخر أيضًا مصاب بسرطان البنكرياس ولكن الخلايا السرطانية لديه ليس لها مستقبلات هرمونية.

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