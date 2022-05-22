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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تموين الإسكندرية: نستهدف توريد 150 ألف طن قمح

قمح
قمح

كشف محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، آخر تفاصيل موسم حصاد القمح بالمحافظة. 

وقال محمد سعدالله، في لقاء عبر نشرة اخبار تن، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الأحد، إننا في موسم استثنائي هذا العام، موضحًا أنه مستهدف توريد 150 ألف طن بالمحافظة وقد يتخطى ذلك خلال الموسم الحالي.

وأضاف محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من 5 جهات تتمثل في التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية قد استقبلت اقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالي 34 ألف طن حتى الآن.
 


 

 

محمد سعدالله حصاد القمح اخبار التوك شو

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