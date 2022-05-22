نظرة شاملة على سيارة BMW i4.. صور

تخطط شركة BMW لتوسيع أسطولها من السيارات الكهربائية في السنوات القادمة، من خلال إطلاق فئات جديدة بمواصفات كهربائية بالكامل أو تهجين بعض الفئات القديمة وتحديثها.

تعتمد سيارة BMW i4 الكهربائية بالكامل على سيارة جران كوبيه من الفئة 4 التي تعمل بالوقود، حيث تعتبر نسخة كهربائية حديثة منها، وتُقدم BMW i4 نوعين مختلفين في السوق الأسترالية، النموذج المُصور هو eDrive40 الفئة الأولي مع حزمة Mسبورت وعلى الرغم من أنه لا يقدم أي نوع من السرعات التي تضاهي M3 من i40 M50، إلا أنها توفر أداءاً جيداً.

نظرة شاملة على سيارة BMW i4

تأتي سيارة i4 eDrive40 بمحرك كهربائي واحد يعمل على تشغيل العجلات الخلفية ويولد قوة تصل الى 335 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 470 نيوتن متر، تعتبر هذه المواصفات قوية جداً خاصة انها تأتي بنام دفع خلفي فقط مثل هيونداي أيونك 5 وكيا EV6 المنافستان اللتان تحتويان على محركين كهربائيين بقوة تصل الى 302 حصان و605 نيوتن متر.

نظرة شاملة على سيارة BMW i4

تقول BMW أن eDrive40 تتسارع من الثبات حتى 100 كم / ساعة خلال 5.7 ثانية وبفضل حزمة البطارية الكبيرة التي تبلغ 84 كيلووات في الساعة، يبلغ مدى المسافة المقطوعة الى 520 كيلومترًا.

نظرة شاملة على سيارة BMW i4

تأتي السيارة مع عضوية شبكة تشارجفوكس لمدة 5 سنوات تقدم استخدامًا مجانيًا غير محدود لمحطات الشحن العامة السريعة والفائقة السرعة، وتتميز السيارة بعجلات Mالمصنوعة من المعدن الخفيف قياس 19 بوصة ومجموعة شادو لاين Mهاي جلوس وحزمة Mالآيروديناميكية.

نظرة شاملة على سيارة BMW i4

يتشابه الجزء الداخلي من i4 تمامًا مع جران كوبيه من الفئة 4 على الرغم من أنها تحتوي على بعض الميزات الفريدة، وأبرزها الشاشة المنحنية التي تتضمن مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 14.0 بوصة، والتي ظهرت هذا الأسبوع في الفئة 3 المحسّنة وتحديث طراز M3أيضًا.