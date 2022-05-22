نائب يهدد بتقديم طلب إحاطة حول المخالفات المالية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

انتقد النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، مصروفات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن هذا لجهاز من مهامه حماية المستهلك ولكن هناك كم كبير من المخالفات المالية والمبالغة فى ميزانيات بنود الصرف بأجور هذا القطاع، خصوصا بند الحافز الإضافي.

وأكد الجبلاوي خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 (فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها بشأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه ليس من العدل منع التعيينات بالجهاز ، وهناك عشرات المستشارين ومصروفات وأرقام مالية صخمة، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة يدعوان طوال الوقت للترشيد، متسائلا: اين الرقابة علي هذا الجهاز وهذه الأموال.

واشار الجبلاوي خلال كلمته الي الاجور النقدية لعدد من المستشارين، بالاضافة الي الاستعانة باشخاص بالمعاش رغم ان الاولى كان يتم الاستعانة بالشباب وتوفير النفقات لهذه الملايين طبقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشدد الجبلاوي على أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول إهدار المال العام والمخالفات الجسيمة في هذا القطاع وكشف هذه المخالفات.