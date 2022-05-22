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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون وزيلينسكي يناقشان الحصار الروسي على أوديسا

صدى البلد

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد، الحصار الروسي على مدينة أوديسا الساحلية غرب البلاد.

وقرر جونسون مضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الحيوية لأوكرانيا والتأكد من أن البلاد قادرة على التصدير إلى بقية العالم، بحسب بيان للحكومة البريطانية.

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واتفق الطرفان في اتصال هاتفي على ضرورة أن يظل المجتمع الدولي متحداً في إدانته للعملية الروسية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن "على كل بلد واجب مساعدة أوكرانيا في نضالها من أجل الحرية، الآن وعلى المدى الطويل".

إلى ذلك، أشاد جونسون بما وصفها "الشجاعة المذهلة التي أظهرها الرئيس زيلينسكي وعائلته في الأشهر الأخيرة".

وأعرب عن "أمله العميق في أن يتمكنوا، مع كل شعب أوكرانيا، من العودة إلى الحياة الطبيعية في يوم من الأيام قريباً"، وفق البيان.

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