هاني الناظر يحذر من ظاهرة تقبيل الحيوانات.. ويوضح طرق الوقاية من جدري القرود

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، تفاصيل هامة عن مرض جدري القرود خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"

غير مقبولة.. هاني الناظر يحذر من ظاهرة تقبيل الحيوانات

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من ظاهرة تقبيل الحيوانات، متابعا:" غير مقبولة ويجب تطعيم الحيوانات منعا للإصابة بأي أمراض".

هاني الناظر: جدري القرود موجود من 10 سنين ومالوش علاج

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الفيروس ظهر منذ 10 سنوات في إفريقيا، وهو موسمي يظهر في هذه الفترة من العام.

هاني الناظر: فيرس القرود من عائلة تضم الجدري ونظيره المائي والاصابات محدودة

وتابع الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لم يثبت علميا أن تعطيم الجديري يمنع الإصابة بجدري القرود، لافتا الي أن جدري القرود انتشر في 11 دولة وهو من عائلة تضم فيروس الجدري والجديري المائي.

هاني الناظر: منع الإصابة بـ جدري القرود بالتطعيم لم يثبت علميا

وأوضح هاني الناظر: "جدري القرود يظهر مع تغير الفصول وهو ليس مرض منتشر، وليس له دواء خاص به مثل الحصبة، والشفاء التلقائي يمثل 90% من الحالات.

جدري القرود.. هاني الناظر: الصحة اتخذت إجراءات وقائية مع القادمين من الخارج

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن جدري القرود لا ينتقل عبر مسافات طويلة.

هاني الناظر: نسب الشفاء من جدري القرود تتم خلال 10 أيام

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن نسب الشفاء من جدري القرود تتم خلال 10 أيام.