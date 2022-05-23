بمليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية .. تم استهدافه ، وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة المركز ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.