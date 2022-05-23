رصد 7 حالات غش خلال يومين بامتحانات إعدادية القاهرة

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال لجنة مكافحة الغش عدد من حالات الغش المحدودة في امتحانات الشهادة الإعدادية على مدار يومين.

وأشار ياسر أنس مدير عام التعليم العام و التجريبيات بالمديرية أنه تم رصد 4 حالات 3 للطلبة وحالة لمعلم يوم السبت الموافق 21/5/2022 كالتالي : حالتين للغش تم اكتشافها في إدارة البساتين التعليمية وحالة بإدارة وسط القاهرة ، وحالة بإدارة النزهة وكانت لمعلم قام بتصوير ورقة الامتحان باستخدام الجهاز المحمول ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي .





أما أمس الأحد الموافق 22/5/2022 فرصدت غرفة العمليات لجنة مكافحة الغش ثلاث حالات

حالة بإدارة البساتين وحالة بإدارة دار السلام، وحالة بالوايلي جميعها باستخدام الموبايل.

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى التحقيقات لتوقيع العقوبات على المشاركين في نشر الغش ،مشيرا إلى أنه تم التوجيه قبل بدء الإمتحانات بمنع حيازة المحمول باللجنة نهائيا سواء للطالب أو الملاحظ .

وشدد على الالتزام ومحاربة الغش في إطار سياسة الدولة التي تهدف الي مكافحة الغش في الإمتحانات والقضاء علي كل الوسائل التي تساعد عليه وكذا تغليظ العقوبات علي من يروج أو يطبع أسئلة الإمتحانات بأي وسيلة فالغش يعد إخلالا بالنظام العام.



وتشمل العقوبات ما بين إلغاء مادة أو المواد كلها على حسب كل حالة ، وسيتم و بكل حزم تطبيق العقوبات على الغشاشين بلا تهاون وفي جميع الإمتحانات.