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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: حكام الدوري أصبحوا أشهر من اللاعبين بسبب الأخطاء.. فيديو

سيد معوض
سيد معوض

يرى سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي حصد العديد من المكاسب من الفوز في مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، إن التعادل أو الهزيمة أمام إنبي، كان سيضع تأثيرا سلبيا في نفوس الفريق، خصوصًا قبل مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وأضاف، الفوز على إنبي سيخلق حالة من الصدمة الصحية للاعبي الأهلي؛ لأن الهزائم كانت تتوالى في الدوري، والأحمر احتاج لهذا الفوز من أجل العودة للطريق الصحيح.

وأتم معوض، تقنية الفيديو أنصفت الأهلي في مباراة إنبي بعدما تأذى منها في لقاء البنك الأهلي.

وقال معوض: التحكيم المصري يعيش حالة من عدم الاستقرار والضغوط غير طبيعية، الخبراء التحكيمين أيضًا ينقسمون في تقييم الحالات، الآن الحكم المصري أصبح أشهر من اللاعبين في المباريات ويحظى بأضواء أكبر منهم.

سيد معوض الأهلى ومنتخب مصر النادي الأهلي مباراة إنبي الدوري الممتاز

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