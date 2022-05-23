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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه انخفاض في طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 23-5-2022

الحديد
الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 23 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا خلال الأيام الماضية.

وبداية من اليوم الاثنين  تنخفض أسعار الحديد فى السوق المحلى بقيمة 1000 جنيه فى الطن حسبما أعلن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية للبليت بقيمة 150 دولارًا للطن، كذا الحال للأسمنت، حيث ينخفض  بقيمة 100 جنيه فى الطن.

وخفضت شركة حديد عز سعر الطن منذ ساعات بمقدار ألف جنيه، ليستقر على 18170 "تسليم أرض المصنع"،  بينما يصل السعر للتاجر ما بين 18300 و18400 جنيهًا.

أما شركة السويس للصلب أرسلت إخطارا منذ ساعات  لعملائها يؤكد انخفاض سعر حديد التسليح من 19.100 جنيه للطن إلى 18070 جنيها للطن "تسليم أرض مصنع"، اعتبارا من اليوم الاثنين 23-5-2022.

أما حديد المصريين أرسل إخطارًا لعملائه، يفيد بخفض طن الحديد من 19100 جنيه للطن إلى 18070 جنيها للطن "تسليم أرض مصنع" اعتبارًا من اليوم الاثنين 23 مايو 2022.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 23 مايو 2022

سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 23 مايو  2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1180 جنيها للطن بانخفاض 100 جنيه عن الأسبوع الماضي 

أسمنت النصر 1165 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1165 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1170 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1200 جنيها للطن 

أسمنت أسوان 1160 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1165 جنيها للطن 

اسمنت حلوان 1220 جنيها للطن

اسمنت السويدى  1210 جنيهات للطن 

اسمنت العسكري بني سويف 1160 جنيهات للطن بانخفاض 30 جنيها عن الأسبوع الماضي 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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