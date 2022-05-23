البحرين تحصد المرتبة الأولى عالميا في خدمات عملاء البريد العاجل الدولي لعام 2021

حققت مملكة البحرين ممثلة ببريد البحرين التابع لوزارة المواصلات والاتصالات على المرتبة الأولى عالميا في خدمات عملاء البريد العاجل الدولي لعام 2021 وفقاً لمؤشرات وحدة البريد العاجل الدولي (EMS) التابعة للاتحاد البريدي العالمي (Universal Postal Union)، المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات العاملة في القطاع البريدي.



وبهذه المناسبة، تسلم عبدالله حسن العسمي رئيس الاستعلامات والحقوق البريدية جائزة خدمات عملاء البريد العاجل الدولي (EMS) لعام 2021. حيث تم تكريمه ضمن مجموعة مختارة من المشغلين الأعضاء الذين قدموا جميعًا مستويات عالية من الخدمة لعملائهم وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 5 إلى 6 مايو 2022 الذي عقد في العاصمة السويسريه برن ، حيث شارك فيه جميع دول الأعضاء من الاتحاد البريدي العالمي .



ووفقاً للتصنيف الدولي، احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى بين أفضل 21 دول في مجال خدمات البريد العاجل الدولي لعام 2021. ويعتمد هذا التصنيف نظام حساب وتقييم قائم على مؤشرات رئيسية وعلى سبيل المثال لا الحصر، النسبة المئوية للرد على الاستعلام في الوقت المحدد، ووضوح الرد، وجودة الاستجابة لخدمة المتعاملين، وغيرها.