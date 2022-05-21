عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي لدى المملكة: البحرين أحد شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة

البحرين
البحرين

أكد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين استمرار تعاون بلاده مع البحرين لافتاً إلى مواصلة التاريخ العريق الذي يجمع البلدين الصديقين، حيث تعتبر علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بمملكة البحرين من أقدم العلاقات في المنطقة وأوثقها ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى مملكة البحرين كأحد شركائها الاستراتيجيين الأساسيين في المنطقة.

وقال السفير الأمريكي في لقاء أجرته معه وكالة أنباء البحرين (بنا) :" نقدر شراكة البحرين الوثيقة مع الولايات المتحدة ونقدر التزامنا الأمني المشترك، بما في ذلك استضافة البحرين للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي منذ عام 1995".

وأضاف: «إننا نحافظ على شراكات وثيقة مع حكومة البحرين في العديد من القضايا الثنائية، بدءاً من التعليم والفنون إلى التجارة والاستثمار والأمن ، مع التركيز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين».

وثمن السفير الأمريكي المساعي للارتقاء بمخرجات اتفاقية التجارة الحرة والتي تعد واحدة من اثنتين فقط في منطقة الخليج.

واعتبر السفير أن البحرين باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع علاقات تجارية قوية داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، مصحوبة ببنية تحتية ممتازة ومؤسسات مالية قوية، فإنها في وضع جيد لاستضافة المستثمرين الأمريكيين الذين يسعون للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار السفير الأمريكي لدى حديثه لوكالة أنباء البحرين إلى أن العمل جارٍ على بدء الرحلات الجوية المباشرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مما سيعزز من وتيرة التجارة والسياحة.

واستذكر السفير الأمريكي عراقة العلاقات البحرينية - الأمريكية والتي بدأت منذ أكثر من قرن، حين ساهم الأمريكيون في تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية اللازمة بدءًا من أواخر القرن التاسع عشر، وتطورت المشروعات إلى إنشاء مستشفى الإرسالية الأمريكية، مشيرًا إلى أن قيم الصداقة والشراكة والالتزام المشترك بالتقدم والنجاح المستمر للبحرين التي حملها أولئك الأمريكيون ظلت باقية لليوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

غدا.. المطربة بوسي تحتفل بزفافها على خبير تجميل .. خاص

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| تويتر تحظر حساب ترامب للمرة الثانية.. و8 نصائح مهمة تحمى أجهزة آيفون وأندرويد من الهاكرز

وفقا للقانون .. رسوم واشتراطات الحصول على تراخيص البناء

نقابة المهن التمثيلية تشكر محافظ الإسكندرية على تنظيم جنازة سمير صبري

استولى على250 مليون جنيه.. حبس مستريح كرداسة وحجز زوجته وأولاده

مزاد جديد لقطع غيار سيارات بالقاهرة والاسكندرية

هولندا تعلن تسجيل إصابات جديدة بمرض جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ