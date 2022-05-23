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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ترغب في حظر النفط الروسي بمشاركة المجر أو من دونها

علم ألمانيا
علم ألمانيا

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده ترغب في حظر النفط الروسي بمشاركة المجر أو بدونها.

 

وحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم، الاثنين، أوضح هابيك في مقابلة إذاعية، أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر نفطي يستهدف روسيا، مضيفًا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع الحظر المقترح.

 

وقال هابيك لإذاعة "دويتشلاند فونك" قبل المحادثات مع القادة السياسيين والصناعيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إذا قالت رئيسة المفوضية إننا نفعل ذلك بدون المجر، فهذا مسار سأدعمه دائمًا"، لافتا "لكنني لم اسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبي".

 

وتعارض المجر مسعى الاتحاد الأوروبي الذي يهدف لحظر واردات النفط الروسية، وانتقد رئيس وزرائها مرارًا سياسة التكتل وإجراءاته بشأن الوضع في أوكرانيا.

 

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وهو حليف قديم لبوتين، إن إنهاء مشتريات النفط الروسية سيكون بمثابة “قنبلة ذرية” على اقتصاد المجر.

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