الرئيس الإيراني يتوعد بالثأر لمقتل عقيد في الحرس الثوري

هدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، بالثأر لمقتل عقيد في الحرس الثوري؛ مؤكدا انه "أمر حتمي"

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قدم رئيسي صباح اليوم الاثنين قبيل مغادرة العاصمة طهران إلى مسقط،التعازي لمقتل العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي، "سائلا الباري تعالى ان يمن عليه بعلو الدرجات".

وقال الرئيس الإيراني إنه: "لا شك فيه أن الاستكبار العالمي والذين فشلوا في مواجهة المدافعين عن مقدسات اهل البيت (ع)، تورطوا في هذه الجريمة معتبرا ارتكاب مثل هذه الجرائم مؤشرا على يأسهم وعجز الاعداء امام المدافعین".

ودعا المسؤولين الأمنيين بالتركیز والمتابعة الجادة لهذه الجریمة قائلا إن الثأر لدم حسين صياد خدائي سيكون في المتناول بالتأكيد.

وجدير بالذكر أن عنصرين ارهابيين يستقلان دراجة نارية اطلقا النار عصر أمس الاحد على العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي قرب شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران حين دخوله الى منزله ما ادى الى مقتله.