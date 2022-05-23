بعد تعهده بالدفاع عنها.. تايوان توجه الشكر لـ بايدن

وجهت وزارة خارجية تايوان، اليوم، الاثنين، الشكر للدعم الأمريكي، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل العسكري إذا غزت الصين الجزيرة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الخارجية التايوانية إنها رحبت وشكرت بايدن والحكومة الأمريكية على إعادة تأكيد التزامهما تجاه تايوان، مضيفة أن الحكومة ستواصل تعزيز دفاعها وتعميق التعاون مع دول من بينها الولايات المتحدة واليابان لحماية سلامتها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الاثنين، من العاصمة اليابانية طوكيو، إنه مستعد لاستخدام القوة للدفاع عن تايوان، نظرًا لأنه التزام قطعته بلاده على نفسها، مؤكدًا أن واشنطن تقف مع الدول الأخرى للتأكد من أن الصين لا تستطيع غزوها.

وأضاف بايدن أن الصين تلعب بالنار بشأن تايوان، لافتًا إلى أن بكين تخاطر فيها من خلال الطيران بالقرب من الجزيرة.

من جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن سياسة إدارة بايدن "لم تتغير".

وأوضح المتحدث: "كما قال الرئيس، فإن سياستنا لم تتغير"، مؤكدا الالتزام بموجب قانون العلاقات مع تايوان بتزويد الجزيرة بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها.

وحذرت الصين عقب ذلك، بايدن من التقليل من عزمها وإساءة تقدير تصميمها على تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، للصحفيين "لا ينبغي لأحد أن يقلل من العزيمة الحازمة والإرادة القوية والقدرة القوية للشعب الصيني في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد وانج وين بين، أن بكين لا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها بما في ذلك ملف تايوان.