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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علوم الإسكندرية تحتفل بيوم الأرض العالمي

احتفالية يوم الأرض
احتفالية يوم الأرض بعلوم الإسكندرية

شارك الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الاحتفالية العاشرة لكلية العلوم بيوم الأرض العالمي، والتي عقدت  بمبنى الكلية بالشاطبى تحت عنوان “الظواهر المناخية المتطرفة وتحديات التنمية المستدامة”، تحت رعاية  الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

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جاء ذلك في حضور الدكتورة أماني إسماعيل عميد الكلية، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة فاروس، والدكتور عصام خميس رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب وبمشاركة رؤساء مجالس عدد من الشركات الصناعية مثل شركة أسمنت العامرية، عز الدخيلة للصلب، البتروكيماويات المصرية، الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، ابيروم، تيتان للأسمنت، القابضة لمياة الشرب، الصرف الصحى بالإسكندرية، الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، وممثلي جهاز شئون البيئة بالأسكندرية، وجامعة الطفل، والعديد من المدارس، ومدينة الإبحاث العلمية.

 

وأكد د. أبو النجا فى كلمته على أهمية موضوع الاحتفالية فى المساهمة في الرصد الدوري للمشكلات البيئية، داعياً إلي تطبيق مفهوم Green business والذي يقوم علي تبني مؤسسات الأعمال للتوجهات البيئية الخضراء في جميع مؤسساتها. 

وألقي الدكتور علاء الدين رمضان  منسق اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية محاضرة تعريفية تحت عنوان "التأثيرات المتسلسلة للظواهر المتطرفة وانعكاساتها على أهداف التنمية المستدامة"، أعقبها محاضرة عامة عن "الطاقة والتغيرات المناخية بين الحاضر والمستقبل... الطاقة وتغير المناخ : السبيل قدماً" ألقاها الدكتور المهندس ماهر عزيز إستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي.

كما أقيم علي هامش الاحتفالية معرض خاص بأقسام وبرامج الكلية والوحدات ذات الطابع الخاص، ومعارض للشركات المشاركة  ومعارض المدارس وجامعة الطفل.

جامعة الإسكندرية التنمية المستدامة كلية العلوم الاسكندرية البيئة الصرف الصحى

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