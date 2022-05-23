أياتا: تأثر الطلب على النقل الجوي داخل أفريقيا بسبب تفاقم التضخم

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، أن الطلب على النقل الجوي في القارة السمراء تأثر سلباً نتيجة انخفاض معدلات التطعيم وتفاقم التضخم داخل منطقة أفريقيا، مشيرا أنه على الرغم من ذلك فإن شركات الطيران الأفريقية، حققت زيادة نسبتها 91.8% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر في مارس 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، الزيادة الأخيرة التي حققتها شركات الطيران الأفريقية خلال مارس 2022، تمثل تحسناً عن الزيادة المسجلة في فبراير 2022 بواقع 70.8% على أساس سنوي قياساً مع الشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفعت السعة في مارس 2022 بنسبة 49.9% وازداد عامل الحمولة بواقع 14.1 نقطة مئوية ليصل إلى 64.5%.

بحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت أيضا ارتفاعاً بنسبة 245.8% في مارس مقارنةً مع مارس 2021، ما يمثل ارتفاعاً ملموساً قياساً بالزيادة المسجلة في فبراير 2022 والبالغة 218.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت السعة في مارس بنسبة 96.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وازداد عامل الحمولة بواقع 31.1 نقطة مئوية إلى 72.1%.

وأشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، أن إجمالي حركة المسافرين شهد ارتفاعاً بنسبة 76.0% في مارس 2022 مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل الطلب في مارس إلى أقرب مستويات ما قبل الأزمة في عام 2019 بفارق 41%، لكن لا يزال أقل من الارتفاع السنوي بنسبة 115.9% والمُسجل في فبراير.