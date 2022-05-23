وزير شئون المجالس النيابية : اللجنة الوزارية مسئولة عن حل مشكلات الحجاج

اكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن اللجنة الوزارية المنصوص عليها بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج والتى نصت على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج يتبعها غرفتين عمليات، وهى المسئولة عن حل المشكلات المتعلقة بالحجاج.

ورفض المجلس مقترح النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، والذى تضمن إضافة اختصاص حل مشكلات الحجاج لاختصاصات البعثة الرسمية للحج.

قال عبد القوى إن البعثة من المفترض أن تكون معنية بحل مشكلات الحجاج المصريين أثناء فترة الحج، مشيرا إلى أن عدم النص صراحة على هذا الاختصاص يُفقد البعثة جزء كبير من مهمتها.