ارتكب جريمة حرب في أوكرانيا.. الحكم على جندي روسي بالسجن مدى الحياة

أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن محكمة مقاطعة كييف ، قضت بالسجن مدى الحياة على جندي روسي يحاكم في أوكرانيا بتهم تتعلق بجرائم حرب.

واتهم الجندي الروسي فاديم شيشيمارين، 21 عامًا، بقتل رجل مدني أعزل يبلغ من العمر 62 عامًا في قرية تشوباخيفكا شمال شرق أوكرانيا أواخر فبراير، حيث أقر بذنبه أمام المحكمة.

وحسب "سكاي نيوز"، شاهد شيشيمارين، الذي كان يرتدي سترة زرقاء ورمادية، الإجراءات بصمت من صندوق زجاجي في قاعة المحكمة هذا الصباح.

وكان الجندي الروسي، طلب الخميس الماضي، العفو بعد أن أقر بذنبه وقتله رجل مدني أعزل شمال شرق البلاد.

وقال شيشيمارين، 21 عامًا، مخاطبًا زوجة المدني الذي قتله “أعلم أنكِ لن تكوني قادرة على مسامحتي، لكن مع ذلك أطلب منك العفو”.

وكان المدعي العام الأوكراني، اتهم الجندي شيشيمارين بإطلاق عدة طلقات من بندقية كلاشينكوف من سيارة مسروقة على الضحية الذي كان عائدا إلى منزله ويتحدث في الهاتف، ليُصاب برصاصة في رأسه ويموت على الفور على بعد بضع عشرات من الأمتار من منزله.

وقال المدعي العام إن المحققين الأوكرانيين جمعوا أدلة على تورط الجندي الروسي في انتهاك قوانين وأعراف الحرب بالإضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار".