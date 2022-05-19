بتهمة قتل مدني.. أول جندي روسي يحاكم في أوكرانيا يطلب العفو

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن أول جندي روسي يحاكم في أوكرانيا بتهم تتعلق بجرائم حرب، طلب العفو بعد أن أقر بذنبه وقتله رجل مدني أعزل شمال شرق البلاد.

وحسب الوكالة الفرنسية، طلب الجندي الروسي فاديم شيشيمارين، العفو في محكمة كييف، اليوم الخميس، إذ قدم وصفًا مفصلاً عن كيفية قتله مدنياً في وقت مبكر خلال غزو موسكو.

وقال شيشيمارين، 21 عامًا، مخاطبًا زوجة المدني الذي قتله “أعلم أنكِ لن تكوني قادرة على مسامحتي، لكن مع ذلك أطلب منك العفو”.

وكانت أوكرانيا بدأت، أمس الأربعاء، أول محاكمة ضد جندي روسي لارتكاب جرائم حرب بالبلاد.

واجتمعت محكمة مقاطعة كييف، أمس، لبدء الاستماع إلى هذا الجندي الذي شارك في غزو موسكو في 24 فبراير الماضي.

وأقر الجندي الروسي فاديم شيشيمارين، 21 عامًا، بأنه مذنب بقتل رجل مدني أعزل يبلغ من العمر 62 عامًا في قرية تشوباخيفكا شمال شرق أوكرانيا أواخر فبراير.

وكان المدعي العام الأوكراني، اتهم الجندي شيشيمارين بإطلاق عدة طلقات من بندقية كلاشينكوف من سيارة مسروقة على الضحية الذي كان عائدا إلى منزله ويتحدث في الهاتف، ليُصاب برصاصة في رأسه ويموت على الفور على بعد بضع عشرات من الأمتار من منزله.

وقال المدعي العام إن المحققين الأوكرانيين جمعوا أدلة على تورط الجندي الروسي في انتهاك قوانين وأعراف الحرب بالإضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار".

ويواجه شيشيمارين عقوبة السجن ما بين 10 إلى 15 سنة أو السجن مدى الحياة. ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن طبيعة الأدلة.