روسيا تستخدم التكنولوجيا في تعطيل الأقمار الصناعية وحرق الطائرات بدون طيار بـ أوكرانيا

أفاد تقرير جديد لوكالة “رويترز”، بأن روسيا تسخدم الحرب لتجربة تكنولوجيا جديدة في ساحة المعركة لتساعدها في حربها ضد أوكرانيا، حيث أشارت الحكومة الروسية أنها تستخدم موجة جديدة من أسلحة الليزر لمواجهة التكنولوجيا الغربية الموالية لأوكرانيا كحيلة دفاعية عن النفس.

ووفقا لموقع Engadget التقني، تعتبر قدرات سلاح الليزر فائقة القوة، الذي أطلق عليه اسم بيرسفيت Peresvet، و يجري نشره بالفعل على نطاق واسع و يمكنه تعطيل الأقمار الصناعية حتى 932 ميل فوق سطح الأرض.

روسيا تستخدم التكنولوجيا كسلاح قوي في حربها ضد أوكرانيا

و قال نائب رئيس الوزراء الروسي المسئول عن التطوير العسكري “يوري بوريسوف”: إن روسيا تستخدم نماذج أولية من سلاح ليزر يعرف بـ Zadira و هو يستطيع حرق الطائرات التي بدون طيار.

وقد أدى أحد الاختبارات إلى حرق طائرة بدون طيار على بعد 3.1 ميل في حوالي 5 ثواني فقط، وأضاف أن الأسلحة التكنولوجية الجديدة ستحل محل الأسلحة التقليدية.

و تعد هذه ليست المرة الأولى في استخدام التكنولوجيا المتطورة في الحرب ضد أوكرانيا، حيث أطلقت روسيا مسبقا عدة صواريخ تعرف باسم “بكينزال” و تفوق سرعتها سرعة الصوت مستهدفة مواقع أوكرانية.

و يمكن إطلاق هذا النوع من الصاروخ الباليستي قصير المدى من طائرة مقاتلة من نوع (MiG-31K).

و أكدت روسيا أنه من المستحيل تقريبا إيقاف كينزال بسبب سرعته العالية جدا، ولكن المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين شككوا في قدراته و زعموا أنه مجرد سلاح تقليدي.