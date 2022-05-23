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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أونلاين.. رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات لشهر مايو ٢٠٢٢ "أون لاين" بمشاركة نائبي رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

تناول الاجتماع الحديث عن استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ فى الثامن من يونيو القادم، حيث شدد رئيس الجامعة على الاستعداد التام لبدء الامتحانات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإعلان الجداول فى كافة الأماكن، وتجهيز اللجان بكافة الاحتياجات.

كما تابع مبارك سير الاختبارات الإلكترونية التجريبية ونقط الضعف والقوة والإمكانيات المتاحة وتجهيز مراكز القياس والتقويم بكليتى الذكاء الاصطناعى والطب، وعدد الطلاب الذين دخلوا الاختبارات حتى الآن من كليات القطاع الطبى، ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم فى إجراء هذه الاختبارات التجريبية، وشكر خاص لدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعى والمشرف والمدير التنفيذى لمعلومات الجامعة على مجهوداته ومتابعته المستمرة.

وأوضحت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نهاية مايو الحالى ه‍و آخر موعد لرفع ملفات الكليات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدة على أهمية الاشتراك فى المسابقة وسرعة الانتهاء من رفع الملفات على الموقع، متمنية التوفيق للجميع.

المنوفية جامعة المنوفية امتحانات اجتماع الاجراءات الوقائية اون لاين

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