انقسام داخل جهاز منتخب مصر حول ضم أبو جبل لقائمة الفراعنة

تسبب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حالة كبيرة من الانقسام داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بسبب الهبوط الكبير فى مستوى الحارس خلال الفترة الأخيرة .



وظهر رأي داخل الجهاز الفني للمنتخب يطالب باستبعاد محمد أبو جبل من قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بسبب تراجع مستوى الحارس بشكل ملحوظ مؤخرا وهو ما أدى إلى فقد مركزه في الزمالك لصالح الحارس الاحتياطي محمد عواد .



وفي المقابل ، يرى البعض داخل المنتخب أهمية ضم أبو جبل لقائمة مواجهتي غينيا وإثيوبيا خاصة إنه يعد الحارس الثاني داخل المنتخب على مدار الأشهر الماضية بعد الحارس الأساسي محمد الشناوي وامتلاك أبو جبل خبرات جيدة خاصة بعد مشاركته بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة ، واستقر إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب على تأجيل حسم موقف أبو جبل حتى الانتهاء من مواجهة الزمالك والإسماعيلي ومتابعة موقفه من المشاركة وظهوره بمستوى جيد .



وكان إيهاب جلال أعلن قائمة المحترفين المنضمة لمعسكر المنتخب المقبل والتي ضمت كلا من :

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي )

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)

مصطفي فتحي ( التعاون السعودي )

أحمد حمدي ( مونتريال الكندي )

سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)

أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)

كريم حافظ (يني مالتيا التركي)



وحدد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب 30 مايو الجاري، موعد لانطلاق معسكر الفراعنة بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام غينيا والمقرر إقامتها 5 يونيو المقبل.