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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العدل تخصص أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري

صدى البلد

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي لتذليل اي عقبات وضمان حسن سير العمل.

 

يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.

 

وأشارت الوزارة، إلى أن وزير العدل شدد على حسن استقبال المواطنين والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيراً عليهم حال تسجيل ملكياتهم.

 

كما وجه بإنشاء وحدة لتلقي شكاوي الشهر العقاري وتخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين هي:

     القـاهرة:        01555887711   

الإسكندرية:   01555887722     

باقي المحافظات: 01555887733

 

وأكدت وزارة العدل، إنه سيتم عرض بيان يومي على المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بشأن هذه الشكاوي وما تم نحوها، مع التأكيد على ضرورة تحديد موضوع الشكوى والمأمورية محل الشكوى.

وزارة العدل المستشار عمر مروان قانون الشهر العقاري

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