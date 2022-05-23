الزراعة: اكتفاء ذاتي في الخضروات والفاكهة والبيض والدواجن

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المصري .



وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لدينا اكتفاء ذاتي في محاصيل الخضروات و الفاكهة ونصدر الفائض للأسواق الخارجية ومصر الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح والفراولة ".

وتابع محمد القرش :" طفرة كبيرة في توفير اللحوم الحمراء وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء لأكثر من 60 %"، مضيفا:" القيادة السياسية تهتم بمشروع البتلو وحجم التمويل في المشروع وصل لـ 7 مليار جنيه".



وأكمل محمد القرش:" لدينا اكتفاء ذاتي من البيض والدواجن"، مضيفا:" الدولة المصرية عملت على التوسع في زيادة المساحة المزروعة من السلع الاستراتيجية مثل القمح ".

ولفت محمد القرش :" 3.7 مليون فدان مزروعة قمح العام الحالي بزيادة حوالي 250 الف فدان زيادة عن العام الماضي ومتوسط انتاجية الفدان حوالي 18 أردب".

