محافظ بورسعيد يفسد مخطط الإطاحة بمعين الشعباني من تدريب المصري

أفسد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مخطط الإطاحة بالمدير الفنى للنادى المصرى معين الشعبانى عقب إطلاق العديد من الأخبار أمس، عن تولي أحمد كشري مهمة تدريب الفريق عقب هزيمة الفريق الأول من فيوتشر فى المباراة التى جمعتهم أمس وانتهت بفوز الأخير والغاء هدفين المصرى البورسعيدى أحدهم بتدخل الفار و الاخر بقرار الحكم.

كان محافظ بورسعيد وجه بدعوة المجلس لاجتماع طارئ وعقد اجتماع مغلق مع معين الشعبانى المدير الفني للنادى المصرى لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة والتى تناقلتها صفحات التواصل الاجتماعى وعدد من المواقع.

وأكد الشعباني حبه وتقديره للنادي المصري وجمهوره العريق، لافتا إلى أنه قام بتحديد موعد التمرين في الساعة ١٢ ظهر اليوم وأنه لم يستقيل ولكنه فؤجي بأن مجلس الإدارة أبلغ المساعدين في الجهاز الفني بإلغاء التمرين لأنه تم التعاقد مع مدير فني آخر، وأنه لم يطلب من المسئولين غير التقدير والاحترام وخصوصا أنه رفض العديد من العروض حبا وتقديرا للنادي المصري.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع على تجديد الثقة فى الشعبانى وجهازه المعاون وتقديم كل الدعم لهم من أجل عبور النادى المصرى من كبوته التى يمر بها .

وعقد محافظ بورسعيد اجتماع مع مجلس إدارة النادى أكد عدد من المصادر اتسامه بالحزم و الشدة لما وصل إليه النادى من أوضاع لا ترضي جماهير بورسعيد العاشقة لناديها ولا تليق باسم النادى الكبير .

واعطى محافظ بورسعيد الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع مشدد على علمه بما يحاك من المغرضين واهل الشر بالنادى و الفريق الأول لتحقيق أطماع شخصية وهو مالن يحدث مطلقا .

كان مجلس المصرى أصدر بيان أمس عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة التي تعرض لها الفريق الأول للكرة بالنادي خلال مبارياته الأخيرة، بداية من مباراة الزمالك، مرورًا بمباراتي الاسماعيلي وسموحة ونهاية بمباراة فيوتشر، وهي الأخطاء التي أكد الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال إحدى مداخلاته التليفزيونية أن النادي المصري قد تعرض للظلم بسبب تلك الأخطاء التي أدت في النهاية إلى فقدان الفريق للعديد من النقاط والتي أثرت بالسلب على ترتيب الفريق بجدول الدوري، وسببت حالة من السخط لدى جماهير المصري التي باتت تشعر بظلم قد يبدو متعمدا في أحيان كثيرة.

وأهاب مجلس ادارة النادي المصري بمجلس ادارة الاتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وكذلك رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الأندية ارساءًا لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بحيادية التحكيم.

وأكد مجلس ادارة النادي المصري ، أنه سيطالب رسميا بضرورة اسناد مباريات المصري المقبلة لحكام دوليين سواء لحكام الساحة أو المساعدين وكذلك حكام الفيديو ، مع التأكيد التام أنه في حالة تكرار مثل تلك الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات فإنه سيضطر الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.