تلعب أوراقها.. روسيا تعلق علي معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلي الناتو

قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف، إن معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو مؤقتة، وأن تركيا تلعب أوراقها.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي”، قال كوساتشيف، إن “تركيا لا تعارض عضوية السويد وفنلندا في الناتو، ولكن أنقرة تلعب أوراقها وتحاول استغلال الموقف”.

ووفقًا له، فإن معارضة تركيا الحالية في إضفاء الطابع الرسمي على عضوية فنلندا والسويد في الناتو مؤقتة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، نقلا عن مصادر، أن تركيا منعت بحث طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ويعتزم حلف الناتو، مناقشة الطلبات المقدمة من ممثلي فنلندا والسويد لدخول بلديهما إلى الحلف، وهو ما يمثل بداية عملية الانضمام إلى الحلف، ولكن بسبب موقف أنقرة، لم تبدأ المفاوضات بعد.

وأكدت تركيا أنه في الوقت الحالي لا يمكنه الموافقة على عقد الاجتماع.