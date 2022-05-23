ميار شريف تواجه بطلة أوكرانيا غدا في بطولة رولان جاروس للتنس

تواجه ميار شريف نجمة المنتخب للتنس والمصنفة الـ ٥٠ عالميا غدا الثلاثاء، نظيرتها الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة الـ ٥٩ عالميا، في إطار منافسات الدور الأول من بطولة رولان جاروس.

وكانت القرعة أسفرت عن مواجهة المصرية ميار شريف لمارتا كوستيوك.

وتوجت ميار شريف ببطولة كارلسروه المفتوحة للتنس بألمانيا في منافسات الزوجي والفردي، بعد تغلبها على الأمريكية بيرناندا بيرا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 (6-2، 6-4).

وتعد ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.

كما حققت إنجازا بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام، وهي أيضا أول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في أوليمبياد طوكيو 2020.