أحد ضحايا مستريح المنشية: أخذ مني 5 ملايين جنيه وباع لي الهواء

"أنا علاقتي كانت بعم المستريح اعرفه من 2014 وكنت بشتغل معاهم عادي جدًا والأمور كانت كويسه، ولما جيت سوهاج وحبيت اكمل شغل معاهم بفلوسي يشغلوها لي قالي لي اتعامل مع طارق ابن اخويا واديله الفلوس ومتقلقش وده كان في 2018"، هكذا بدأ أشرف خلف، حديثه مع موقع صدى البلد، يقص علينا بداية علاقته بمستريح المنشية، (طارق. ث- حاصل على بكالوريوس تجارة- ويقيم ببندار الكرمانية بمركز المنشاة جنوب سوهاج).

وأوضح أنه كان يعمل بمحافظة الإسكندرية وتعرف على شقيق والد مستريح المنشية بها، وعلم أن لديه شركة استثمار عقاري، وعدد من المشروعات الأخرى؛ ولذلك أخذ يوظف أمواله معه منذ عام 2015م، حتى عاد إلى محافظة سوهاج؛ للعيش وسط أهله وذويه ومتابعة عمله فيها، ليُفكر كيف يتابع أمواله الموظفة لدى عم المستريح، وحينها بدأت الكارثة.

"قالي عندك طارق ابن اخويا بيشتغل معانا اديله الفلوس وهو يمضي لك وهيجيب لنا الفلوس هو وهيتابع معاكم.. وده كان في 2018.. الدنيا كانت تمام لحد 2020 بعد كده بدأ يقل معانا وميردش وانا ملقتش غير القانون قدامي ورفعت قضايا واول حكم أخدته كان في بداية سنة 2021"، هكذا كانت بداية قصة الاستيلاء على 5 ملايين و100 ألف جنيهًا، من ابن قرية كوم بدار بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

واستكمل حديثه رادفًا:"كانت بداية علاقتي بيه منذ عام 2018، وبدأ الخلل يتوغل بالعمل منذ عام 2020، ولذلك سلكت جميع السُبل القانونية منذ عام 2021، ورفعت عدد من القضايا وتمكنت من أخذ 12 حكمًا ضد المستريح بلغت جملة سنواتها 27 سنة سجن، وغرامة مبالغ مالية تبلغ 18 ألف جنيهًا تقريبًا".

وأكد أشرف خلف، أن المستريح استولى منه على خمسة ملايين و100 ألف جنيه، واستطاع الأول اخذ احكام قضائية ضد الأخير (طارق. ث. ف- ابن قرية كوم بدار بمركز المنشاة- وله محل إقامة أخر بمحافظة الإسكندرية- حاصل على بكالوريوس تجارة)، بلغت جملتها 12 حكمًا قضائيًا، بالسجن 27 عامًا، وغرامات مالية بما يقرب من 18 ألف جنيهًا، ومازالت قائمة ضده عدد من القضايا محجوزة للنطق بالحكم.