مصاب بطلق ناري.. العثور على جثة عامل بنهر النيل في سوهاج

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، على جثة عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، غارقه في نهر النيل، بقرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة، وبمعاينة الجثمان تبين إصابته بطلق ناري.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بالعثور على جثة عامل طافية في مياه نهر النيل بقرية شطورة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة طافية في مياه نهر النيل بقرية شطورة، وتم الدفع بعدد من عناصر وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، وتم انتشالها الجثة، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن الجثة للمدعو “طه. ص.ح- 42 عامًا- يقيم ناحية قرية شطورة”.

وبمناظرة الجثة ظاهريًا تبين وجود أثار طلق ناري بها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وجاري تحرير محضرًا بالواقعة.