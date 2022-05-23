عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصاب بطلق ناري.. العثور على جثة عامل بنهر النيل في سوهاج

صدى البلد

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، على جثة عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، غارقه في نهر النيل، بقرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة، وبمعاينة الجثمان تبين إصابته بطلق ناري.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بالعثور على جثة عامل طافية في مياه نهر النيل بقرية شطورة دائرة المركز.

مستريح سوهاج.. إخلاء سبيل متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من الأهالي

خلال يومين.. تحرير 160 محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة طافية في مياه نهر النيل بقرية شطورة، وتم الدفع بعدد من عناصر وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، وتم انتشالها الجثة، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن الجثة للمدعو “طه. ص.ح- 42 عامًا- يقيم ناحية قرية شطورة”.

وبمناظرة الجثة ظاهريًا تبين وجود أثار طلق ناري بها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وجاري تحرير محضرًا بالواقعة.

سوهاج جثة طهطا طلق نارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

موضوعات متعلقة

استمرار أعمال الرصف بشارع عبد الله النديم بجرجا في سوهاج

ترشيحاتنا

سيعتبروني خائناً ولكن هذه الحرب جريمة..دبلوماسي روسي يعلن استقالته

جويتريش يحمل وزير الخارجية رسالة الى الرئيس السيسي بشأن اليمن

ضوابط استلام السيارات المحجوزة للشراء قبل 12 أبريل.. تعرف عليها

الصحة العالمية: حفلات المثليين وراء انتشار جدري القرود في أوروبا

عواصف ترابية تشل الحياة في العراق.. هل تصل إلى مصر؟

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 25%.. وكرتونة البيض بـ 56 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. تفاصيل أغرب تصويت استرالي في الانتخابات "بالمايوهات"

فيديو

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

شعرت أنها النهاية.. تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ