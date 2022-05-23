خلال يومين.. تحرير 160 محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، منذ قليل، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 160 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال يومي 21 و22 من مايو الجاري، وتنوعت المحاضر بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وذلك في مجال المخابز، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

وجاء بيان المحاضر المُحررة كالأتي:

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وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.