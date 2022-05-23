تاج الدين: نسب الوفيات بجدري القرود تصل لـ 6 %..ومصر خالية منه

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، آخر تفاصيل مرض جدري القرود المنتشر في بعض الدول، مؤكدا أنه لم يتم اكتشاف أي حالة مصابة في مصر حتى الآن.

وتابع محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الحالات بجدري القرود تكون بسيطة بنسبة تصل إلى 94 %، ونسب الوفيات بالمرض تصل إلى 6 % فقط، لأنه يؤثر على الجهاز التنفسي.



وأوضح محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، يجب أن يكون أسلوب حياتنا وقائيا لتفادي انتقال الأمراض المعدية.

وقال محمد عوض تاج الدين، إن الخوف من وباء عالمي بسبب جدري القرود غير موجود، وعدد الإصابات التي تم اكتشافها حتى الآن 95 حالة، مؤكدًا أن جدري القرود قد يكون موجودا في بعض الحيوانات الأخرى بخلاف القرود.