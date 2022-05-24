إعدام 350 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بدمياط

محافظة دمياط

شنت مديرية الصحة والسكان بدمياط ، حملة مكبرة لملاحقة الأغذية الفاسدة في أسواق المحافظة، بناء على توجيهات السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط بتكثيف الحملات على أماكن بيع وتجهيز المنتجات الغذائية بالمحافظة.



جاءت الحملة بإشراف الإدارة العامة للشؤون الوقائية بقياده الدكتور عطيه منصور والفريق الطبي الوقائي المرافق له للتفتيش على عدد من المحال والمطاعم داخل نطاق المحافظة.

واسفرت الحملة المكبرة على محلات بيع المنتجات الغذائية وذلك بواسطه اداره مراقبه الأغذية بالمديرية ومفتشى الأغذية بإدارة دمياط ، بإعدام 350 كيلو أغذية تالفة وغير صالحو للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى ضبط وتحريز عدد 242 كيلو (جبن ابيض وسمنه وجبنه رومي ) وتم عرضها على النيابة العامة .



تم تحرير 17 محضر جنحه صحيه متنوعه للمخالفين وتقديمها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية لها، ويأتي ذلك ضمن الخطة العامة للشئون الوقائية لضبط سوق الغذاء في دمياط وذلك حفاظا على صحة المواطن وسلامته .

اقرأ أيضا

FB_IMG_1653347242394

FB_IMG_1653347238640