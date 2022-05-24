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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إعدام 350 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بدمياط

صدى البلد

شنت مديرية الصحة والسكان بدمياط ، حملة مكبرة لملاحقة الأغذية الفاسدة في أسواق المحافظة، بناء على توجيهات السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط بتكثيف الحملات على أماكن بيع وتجهيز المنتجات الغذائية بالمحافظة.


جاءت الحملة بإشراف الإدارة العامة للشؤون الوقائية بقياده الدكتور عطيه منصور  والفريق الطبي الوقائي المرافق له للتفتيش على عدد من المحال والمطاعم داخل نطاق المحافظة.

واسفرت الحملة المكبرة على محلات بيع المنتجات الغذائية وذلك بواسطه اداره مراقبه الأغذية بالمديرية ومفتشى الأغذية بإدارة دمياط ، بإعدام 350 كيلو أغذية تالفة وغير صالحو للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى ضبط وتحريز عدد 242 كيلو  (جبن ابيض وسمنه وجبنه رومي ) وتم عرضها على النيابة العامة .


 تم تحرير 17 محضر جنحه صحيه متنوعه للمخالفين وتقديمها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية لها، ويأتي ذلك ضمن الخطة العامة للشئون الوقائية لضبط سوق الغذاء في دمياط وذلك حفاظا على صحة المواطن وسلامته .

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دمياط مديرية الصحة محافظة دمياط حملة مكبرة وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة نيابة العامة

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