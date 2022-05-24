رئيس أوكرانيا: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة للغاية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الأيام والأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة للغاية.

وقال الرئيس الأوكراني: "إن أي اجتماع لإنهاء الحرب لن يكون إلا مع بوتين لأنه وحده من يتخذ القرارات".

وقال زيلينسكي، مخاطبا المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط بالفيديو، إن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا صار أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه دلائل على إساءة معاملة الروس للمدنيين في المناطق التي احتلوها.

وأضاف أن أي فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، والتي ضمتها روسيا في عام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين.

وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، أن هناك نحو 13 ألف قضية جرائم حرب روسية محتملة يجري التحقيق فيها حتى اليوم الاثنين.

وقالت فينيديكتوفا في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست" الأمريكية: "حتى هذا اليوم لدينا أكثر من 13 ألف قضية (رهن التحقيق) فيما يتعلق بجرائم الحرب فحسب".

واتهمت كييف روسيا بارتكاب فظائع وأعمال وحشية بحق مدنيين خلال غزو أوكرانيا.